ЕК: България рискува временно забавяне на част от парите по Плана за възстановяване, ако антикорупционната комисия е зависима

Европейската комисия е потвърдила пред БНР, че България може да бъде временно лишена от част от парите по втория транш от Плана за възстановяване и устойчивост, ако бъде установено, че новата антикорупционна комисия е политически и финансово зависима.

Няма шест милиарда под въпрос, проектите по ПВУ вървят добре, увери Томислав Дончев

Създаването на ефективен независим антикорупционен орган е сред ключовите етапи за отпускането на второто плащане. Ако страната изпълни всички останали цели и реформи, средствата за тях ще бъдат преведени. Ще бъде забавена само частта, свързана с антикорупционната реформа, и то за срок до шест месеца. В този период България ще има възможност да изпълни изискванията, след което Европейската комисия ще направи нова оценка.

От Брюксел подчертават, че това засега е само хипотетичен сценарий. Оценката на българската молба за второ плащане вече е в ход и трябва да приключи до две седмици.

