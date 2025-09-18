Mars инвестира 1 млрд. евро в Европа за модернизация, устойчивост и иновации

Производителят на M&M’s и Skittles, Mars обяви, че ще вложи 1 милиард евро в операциите си в Европейския съюз до края на 2026 година. Целта е да се увеличи производството, да се подобри устойчивостта и да се развият нови иновации за потребителите.

Тази инвестиция надгражда върху вече вложените над 1.5 милиарда евро в ЕС през последните пет години. Компанията управлява 24 фабрики в 10 държави и дава работа на 25 000 души.

Миналата година Mars обяви и сделка за 36 милиарда долара за придобиването на производителя на Pringles – Kellanova, която вече е одобрена в Съединените щати, но все още се разглежда в ЕС.

Според финансовия директор на Mars, Клаус Аагаард, инвестициите не са само за растеж, а и за изграждане на по-силен и устойчив бизнес в Европа, който да предлага повече иновации на потребителите, да подкрепя хиляди европейски доставчици и да има положителен ефект върху местните общности.

Основни цели на инвестициите:

Модернизация на производството: Компанията ще обновява фабриките си в ЕС, за да увеличи ефективността и качеството на продуктите. Пример е шоколадовата фабрика в Полша, където между 2023 и 2027 г. ще бъдат вложени около 250 милиона евро за модерна автоматизация и увеличение на производствения капацитет с 63 процента.

Устойчивост и декарбонизация: Mars намали глобалните си емисии на парникови газове с над 16% от 2015 година. Фабриката за сладолед във Франция вече използва изцяло възобновяема енергия, а производствената база за храни за домашни любимци в Литва също работи с чиста енергия. Освен това, компанията подпомага намаляването на метана в селското стопанство с програма за 47 милиона долара в няколко държави от ЕС.

Подкрепа на местните икономики и партньорства: Mars ще работи с местни фермери, доставчици и технологични компании, за да засили икономиките и общностите. През 2025 г. компанията ще вложи над 100 милиона евро за модернизация и дигитализация на обекти във Франция, което ще засили местната заетост и ще подкрепи целите на Mars.