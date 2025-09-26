В САЩ подготвят план за разследване на фондациите на Джордж Сорос

Висш служител в Министерството на правосъдието на САЩ – Аакаш Сингх, е разпоредил изготвянето на план за разследване на фондации, създадени от американския милиардер Джордж Сорос. Това съобщава The New York Times, позовавайки се на документ, с който разполага. Заповедта е изпратена до прокурори в няколко щата, включително Калифорния и Ню Йорк, както и Вашингтон.

Министерството на правосъдието иска прокурорите да започнат разследвания срещу фондациите „Отворено общество“, основани от Сорос. В писмото Аакаш Сингх цитира инструкциите на Доналд Тръмп и очертава редица конкретни обвинения, които биха могли да предизвикат подобни разследвания, вариращи от палеж до подкрепа на тероризма. Както отбелязва The New York Times, подобна пряка намеса на президента на САЩ в работата на Министерството на правосъдието нарушава установената практика на взаимодействие между различните институции.

Дейностите на организациите, основани от Джордж Сорос, отдавна са източник на гняв сред десните консервативни политици в различни страни. Доналд Тръмп вече е призовавал Сорос да бъде подведен под отговорност за подкрепата на „насилствени протести“ в Съединените щати. Унгарският президент Виктор Орбан и крайната десница в израелското правителство остро критикуваха Сорос и свързаните с него организации.