Xiaomi представя серия 17 с втори екран и изцяло нов дизайн за 2025 година

Китайският производител Xiaomi представи серията 17 с изцяло нов дизайн – моделите 17 Pro и 17 Pro Max имат втори екран на гърба, който показва часа и известия, служи за селфита с основната камера и дори позволява някои игри. Вторият дисплей предлага персонализирани теми, известия, QR кодове, преглед за селфита и режим за ръчни конзоли.

Серията 17 разполага с мощен Snapdragon 8 Elite Gen 5 процесор, до 16 GB RAM, 1 TB памет и нова M10 технология на екрана. Pro Max има батерия 7,500 mAh, а 17 Pro – 6,300 mAh, като и двата телефона осигуряват около два дни работа. Камерата е тройна с 50 MP, а Pro Max предлага Prism Periscope Telephoto обектив с 5x оптичен зуум и макро до 30 см.

Серията усъвършенства концепцията за втори дисплей, интегриран в модула на камерата, осигурявайки практична и стилна употреба.