РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Xiaomi представя серия 17 с втори екран и изцяло нов дизайн за 2025 година

Xiaomi представя серия 17 с втори екран и изцяло нов дизайн за 2025 година

Китайският производител Xiaomi представи серията 17 с изцяло нов дизайн – моделите 17 Pro и 17 Pro Max имат втори екран на гърба, който показва часа и известия, служи за селфита с основната камера и дори позволява някои игри. Вторият дисплей предлага персонализирани теми, известия, QR кодове, преглед за селфита и режим за ръчни конзоли.

Xiaomi представя серия 17 с втори екран и изцяло нов дизайн за 2025 година
Xiaomi представя серия 17 с втори екран и изцяло нов дизайн за 2025 година
Xiaomi представя серия 17 с втори екран и изцяло нов дизайн за 2025 година

Серията 17 разполага с мощен Snapdragon 8 Elite Gen 5 процесор, до 16 GB RAM, 1 TB памет и нова M10 технология на екрана. Pro Max има батерия 7,500 mAh, а 17 Pro – 6,300 mAh, като и двата телефона осигуряват около два дни работа. Камерата е тройна с 50 MP, а Pro Max предлага Prism Periscope Telephoto обектив с 5x оптичен зуум и макро до 30 см.

Xiaomi представя серия 17 с втори екран и изцяло нов дизайн за 2025 година
Xiaomi представя серия 17 с втори екран и изцяло нов дизайн за 2025 година

Серията усъвършенства концепцията за втори дисплей, интегриран в модула на камерата, осигурявайки практична и стилна употреба.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Одобрявате ли, че България ще стане част от "европейската стена" срещу дронове?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени