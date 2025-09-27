Борисов пускал министрите по събития на Радев, но те не искали да ходят

Словесният сблъсък между президента Румен Радев и лидера на ГЕРБ Бойко Борисов продължи и днес. По време на национална среща на младежките структури на ГЕРБ в Панагюрище Борисов отвърна на обвиненията на Радев, че възпрепятствал присъствието на министри на негови събития.

„Аз ги пускам, ама те не искат да ходят, защото няма нито едно мероприятие „обединителят“ да е пропуснал да говори срещу политическия си опонент и от пиедестала на държавния глава той се разправя с един депутат от ГЕРБ, какъвто съм аз, ползвайки цялата държавна машина, включително и медийна, да ходят с него, но да не му задават въпроси“, заяви Борисов.

Герберският водач обвини държавния глава, че излизал публично, отправял критики към правителството и него самия, след което си тръгвал без да отговаря на въпроси. Той подчерта, че в парламента ежедневно е подложен на разпити от журналисти, но пропусна факта, че достъпът на медиите до депутатите е ограничен и ситуацията наподобява тази, за която обвинява Радев.

Борисов добави, че не спира министрите да присъстват на събития, но според него те не могат да стоят до човек, превърнал се в партиен лидер. Той също така заяви, че не разбира „нервността и злобата“ на Радев, без да уточни защо именно той „пуска“ министрите като обикновен депутат.

Борисов не пропусна да разкритикува Радев за договора с турската компания „Боташ“, подписан през 2023 г. от служебния кабинет на Гълъб Донев. Според него именно този договор е довел „Булгаргаз“ до тежко финансово състояние – използван е едва 11% от капацитета за около 100 млн. лв., но на дружеството вече са начислени над 500 млн. лв., по данни на енергийния министър Жечо Станков. Борисов попита откъде да се вземат парите за тези разходи – от военните, лекарите или учителите, като уточни, че фактурите възлизат на 1,05 млн. лв. дневно. Той прогнозира, че България ще загуби и делото по договора в швейцарския арбитраж.