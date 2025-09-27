РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Не се доверявайте на непознати за обмяна на левове в евро, предупреждават от МВР

евро

Началникът на сектор „Измами“ в отдел Криминална полиция“ – Главна дирекция „Национална полиция“ главен инспектор Златка Падинкова предупреди за основни рискове при въвеждането на еврото.

Измамниците неминуемо ще използват приемането на еврото, за да приложат престъпни схеми и сценарии. Най-важно е хората да знаят курса за обмяна на левовете в евро и че той е фиксиран. На второ място – да знаят къде ще се извършва обмяната – безплатно през първите 6 месеца в офиси на клоновете на банките, а в населените места без представителства на банки  – в офиси на „Български пощи“.

Българската народна банка ще обменя левове в евро в неограничено количество и за неограничен период от време.

Така че хората не бива да бързат, трябва  да са внимателни и разумни и най-вече – да не се доверяват на непознати, които ще им „съдействат“ за обмяна  на валутата, ще им предлагат „по-добри“ условия. Не бива да се доверяват и на телефонни обаждания, при които някой може да се представя за полицай, за служител на централната банка и да иска от тях да им съдейства за превалутирането.

Най-сигурно за всички е, ако хората имат пари кеш, да ги внесат по банкови сметки,

където превалутирането ще се извърши автоматично след 1 януари 2026 г. и няма да е необходимо допълнително потвърждение от страна на гражданите за този процес, когато парите са по сметка.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

