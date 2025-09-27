Пентагонът подписа договор на стойност 10.3 млрд. долара със Sikorsky Aircraft

РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Пентагонът подписа вонене договор на стойност 10.3 милиарда долара с американския производител на самолети Sikorsky Aircraft. Информация за този договор беше публикувана на уебсайта на Министерството на войната на САЩ.

Според договора производителят на самолети ще произведе 92 тежки транспортни и товарни хеликоптера Sikorsky CH-53K King Stallion за морската пехота. Sikorsky Aircraft ще предоставя и свързана с това авиационна и софтуерна поддръжка. 

Работата е планирана да приключи през февруари 2034 година.

Компанията Sikorsky Aircraft е базирана в Стратфорд, Кънектикът. Тя е основана от руско-американския пионер в авиацията Игор Сикорски през 1923 г. и е сред първите компании, произвеждащи хеликоптери за гражданска и военна употреба. Тя произвежда и хидроплани за пътнически транспорт и надводни превозни средства като влакове и лодки.

Sikorsky е собственост на United Technologies Corporation до ноември 2015 г., когато е продадена на Lockheed Martin.

