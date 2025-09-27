Денят по диагонал – 27 септември 2025 г.

Измамниците неминуемо ще използват приемането на еврото, за да приложат престъпни схеми и сценарии. Най-важно е хората да знаят курса за обмяна на левовете в евро и че той е фиксиран. На второ място – да знаят къде ще се извършва обмяната – безплатно през първите 6 месеца в офиси на клоновете на банките, а в населените места без представителства на банки – в офиси на „Български пощи“.

Словесният сблъсък между президента Румен Радев и лидера на ГЕРБ Бойко Борисов продължи и днес. По време на национална среща на младежките структури на ГЕРБ в Панагюрище Борисов отвърна на обвиненията на Радев, че възпрепятствал присъствието на министри на негови събития.„Аз ги пускам, ама те не искат да ходят, защото няма нито едно мероприятие „обединителят“ да е пропуснал да говори срещу политическия си опонент и от пиедестала на държавния глава той се разправя с един депутат от ГЕРБ, какъвто съм аз.

Реалната власт не е у формалния премиер, Желязков е там заради умерения си изказ. Служебен кабинет днес би бил в услуга на Борисов. Ясно е, че реалната власт не е у формалния премиер. Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ депутатът от ПП-ДБ Явор Божанков.

Това, което мога да ви обещая, е, че няма да се откажем, докато не видим една богата, справедлива България, в която сме горди с миналото си, щастливи в настоящето си и спокойни за бъдещето си, заяви председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев пред Общото събрание на партията. Днес и утре делегатите избират нови ръководни органи и приема политическа платформа и промени в Устава. Трябва да покажем, че както в последните три години, така и занапред, България не е обречена да бъде на последно място, каза той.

САЩ отложиха налагането на санкции срещу руско-сръбската петролна компания „Нафтна индустрия Србије“ (НИС) – Нови Сад. Отлагането беше разрешено до 8-9 октомври, съобщи Радио и телевизия Сърбия (RTS). Предишното отлагане беше в сила до 26 септември. Ден преди това сръбският президент Александър Вучич обяви на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, че Министерството на финансите на САЩ е удължило отлагането. Сръбското радио уточни, че американските власти са взели решението след разговори с президента Вучич.