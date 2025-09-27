Денят по диагонал – 27 септември 2025 г.

Не се доверявайте на непознати за обмяна на левове в евро, предупреждават от МВР
Измамниците неминуемо ще използват приемането на еврото, за да приложат престъпни схеми и сценарии. Най-важно е хората да знаят курса за обмяна на левовете в евро и че той е фиксиран. На второ място – да знаят къде ще се извършва обмяната – безплатно през първите 6 месеца в офиси на клоновете на банките, а в населените места без представителства на банки – в офиси на „Български пощи“.
Борисов пускал министрите по събития на Радев, но те не искали да ходят
Словесният сблъсък между президента Румен Радев и лидера на ГЕРБ Бойко Борисов продължи и днес. По време на национална среща на младежките структури на ГЕРБ в Панагюрище Борисов отвърна на обвиненията на Радев, че възпрепятствал присъствието на министри на негови събития.„Аз ги пускам, ама те не искат да ходят, защото няма нито едно мероприятие „обединителят“ да е пропуснал да говори срещу политическия си опонент и от пиедестала на държавния глава той се разправя с един депутат от ГЕРБ, какъвто съм аз.
Явор Божанков: Проруското мнозинство вече е нарисувано, въпросът е дали ние ще го допуснем до властта
Реалната власт не е у формалния премиер, Желязков е там заради умерения си изказ. Служебен кабинет днес би бил в услуга на Борисов. Ясно е, че реалната власт не е у формалния премиер. Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ депутатът от ПП-ДБ Явор Божанков.
Няма да се откажем, заяви Асен Василев пред общото събрание на „Продължаваме промяната“
Това, което мога да ви обещая, е, че няма да се откажем, докато не видим една богата, справедлива България, в която сме горди с миналото си, щастливи в настоящето си и спокойни за бъдещето си, заяви председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев пред Общото събрание на партията. Днес и утре делегатите избират нови ръководни органи и приема политическа платформа и промени в Устава. Трябва да покажем, че както в последните три години, така и занапред, България не е обречена да бъде на последно място, каза той.
САЩ отложиха санкциите срещу сръбската НИС за седми път
САЩ отложиха налагането на санкции срещу руско-сръбската петролна компания „Нафтна индустрия Србије“ (НИС) – Нови Сад. Отлагането беше разрешено до 8-9 октомври, съобщи Радио и телевизия Сърбия (RTS). Предишното отлагане беше в сила до 26 септември. Ден преди това сръбският президент Александър Вучич обяви на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, че Министерството на финансите на САЩ е удължило отлагането. Сръбското радио уточни, че американските власти са взели решението след разговори с президента Вучич.