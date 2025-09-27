Тръмп изпрати войски да защитават Портланд от движението Антифа

РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Президентът на САЩ Доналд Тръмп нареди на шефа на Пентагона Пит Хегсет да разположи войски за защита на най-големият град в щата Орегон – Портланд, от движението Антифа.

„Нареждам на министъра на войната Пит Хегсет да осигури всички необходими войски за защита на разкъсвания от войната Портланд и всички наши съоръжения на ICE (Имиграционна и митническа служба) под обсада от атаки на Антифа и други местни терористи“, написа президентът на САЩ в Truth Social. Той отбеляза, че разрешава използването на пълна сила, ако е необходимо.

На 23 септември Доналд Тръмп подписа изпълнителна заповед, определяща Антифа като терористична организация.

Преди това The Wall Street Journal съобщи, че куршуми с лозунгите на движението са открити в пушката, вероятно използвана за убийството на десния активист Чарли Кърк.

Движението Антифа няма централизирана структура и терминът често се използва за описание на всички противници на фашизма.

