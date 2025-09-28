РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Асен Василев е избран единодушно за председател на „Продължаваме промяната“

Асен Василев заяви, че заради "кефа на голямото "Д" 6 млрд. евро няма да стигнат до българските граждани

Асен Василев е избран единодушно за председател на „Продължаваме промяната“ на Общото събрание в София. Василев е получил 289 гласа. 

„Защото, ако има нещо, което съм научил от този живот, е, че сам човек не може да стигне далече. Трябва да е отбор“, каза той. 

Днес е вторият ден от Общото събрание на „Продължаваме промяната“, на което трябваше да се избере нов лидер на партията. Асен Вадилев беше единствената номинация.

Във втория ден на форума ще бъдат направени промени в устава, където ще бъде записано създаването на нов орган – Етична комисия. Ще бъдат избрани и нови състави на Националния, Изпълнителния и Контролния съвет. 

Общото събрание ще приеме и нова Политическа платформа на „Продължаваме промяна“.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Одобрявате ли, че България ще стане част от "европейската стена" срещу дронове?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени