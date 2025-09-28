Асен Василев е избран единодушно за председател на „Продължаваме промяната“ на Общото събрание в София. Василев е получил 289 гласа.

„Защото, ако има нещо, което съм научил от този живот, е, че сам човек не може да стигне далече. Трябва да е отбор“, каза той.

Днес е вторият ден от Общото събрание на „Продължаваме промяната“, на което трябваше да се избере нов лидер на партията. Асен Вадилев беше единствената номинация.

Във втория ден на форума ще бъдат направени промени в устава, където ще бъде записано създаването на нов орган – Етична комисия. Ще бъдат избрани и нови състави на Националния, Изпълнителния и Контролния съвет.

Общото събрание ще приеме и нова Политическа платформа на „Продължаваме промяна“.