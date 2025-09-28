Си Дзинпин с условия към Тръмп за сключване на търговска сделка

Китайският президент Си Дзинпин ще постави условия на Тръмп за сключване на търговска сделка. Той планира да направи опит да промени позицията на американския президент Доналд Тръмп относно независимостта на Тайван, съобщава The Wall Street Journal, позовавайки се на източници от американското правителство.

„Тъй като президентът на САЩ изрази интерес към сключване на икономическо споразумение с Китай през следващата година, Си Дзинпин планира да окаже натиск върху американския си колега да обяви официално, че САЩ „се противопоставят“ на независимостта на Тайван“, пише изданието.

Промяна в политиката на САЩ, която може да доведе до изолация на Тайван, е основната цел на китайския лидер в отношенията с американците, посочва изданието.

Според журналисти, следващата среща между двамата лидери, на която биха могли да обсъдят тайванския въпрос, е насрочена за 31 октомври, в кулоарите на срещата на върха на АТИС в Южна Корея.

На 5 септември журналисти научиха за тайни преговори между САЩ и Тайван, проведени в Аляска. Заместник-съветникът по националната сигурност на Тайван Хсу Си-дзин и говорителят на Пентагона за Индо-Тихоокеанския регион Джед Роял се срещнаха по време на събитието.

Разговорите последваха отменената среща на висши американски и тайвански служители, която беше планирана за юни във Вашингтон. Според един американски служител, решението за провеждане на събитието в Аляска и понижаване на нивото му е умишлен опит за намаляване на профила на разговорите, за да не се застраши потенциална среща на върха между Тръмп и Си Дзинпин.