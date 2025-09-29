Дронове затвориха летище в Норвегия, Зеленски обвини Русия в атаки от танкери

Отново дронове затвориха летище в Норвегия. През изминалата нощ летище Брьоньойсун в централна Норвегия бе временно затворено заради навлизане на дронове в небето над страната. Полети от и към Осло и Брьоньойсун бяха пренасочени, а трафикът остана блокиран с часове. Случаят идва след серия подобни инциденти преди дни в Дания и отново в Норвегия.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия използва танкери в Балтийско море за изстрелване на дронове срещу европейски държави. Той призова Европейския съюз да ускори приемането на 19-ия пакет санкции, който да удари руската търговия с енергоресурси и танкерния ѝ флот.

Междувременно в Белгородска област на Русия бе нанесен украински удар, довел до значителни прекъсвания в електроподаването. Според местните власти болници и ВиК са преминали на резервно захранване, а хиляди домакинства са останали без ток. Москва съобщи, че е прехванала 14 украински дрона над Белгородска и Курска област.

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви, че Русия отказва да преговаря за край на войната, и повтори позицията на президента Тръмп, че Москва трябва да приеме реалността на икономическите си загуби. Ванс потвърди, че във Вашингтон се обсъжда предоставянето на крилати ракети „Томахоук“ на Украйна, но крайното решение ще бъде на президента Тръмп.