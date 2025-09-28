Гражданите на Молдова гласуват днес за парламент

Парламентарните избори започнаха в Република Молдова. Те се смятат за повратна точка за бившата съветска република, която сега е страна кандидат за членство в Европейския съюз.

В 7:00 ч. местно време в цялата страна бяха отворени над 1900 избирателни секции. Други 301 избирателни секции ще работят в 41 държави, две от които ще бъдат открити в Русия. Дванадесет от избирателните секции са в Приднестровието – сепаратистки проруски регион, който провъзгласи международно непризната независимост след кратка война през 1992 година. Русия поддържа там контингент от около 1500 войници.

Гражданите на страната избират 101 членове на парламента за четиригодишен мандат.

Към 1 септември в Държавния избирателен регистър са регистрирани 3 299 396 имащи право на глас лица, според данни на Централната избирателна комисия. Най-голям брой избиратели живеят в Кишинев – 664 442 души.

Общо 15 партии, три блока и четирима независими кандидати – ще участват в изборите.

За да влязат в парламента, партиите трябва да осигурят поне 5% от гласовете, блоковете – 7%, а кандидатите – 2 процента.

Избирателните секции ще затворят в 21:00 часа. Но работата им може да бъде удължена с максимум два часа по решение на избирателните бюра, ако има избиратели. Съгласно решение на Централната избирателна комисия екзитпол няма да има.

Основните конкуренти за победата в парламентарните избори са управляващата президентска партия „Действие и солидарност“ (PAS), основана от настоящия президент Мая Санду, и левият Патриотичен блок, воден от Игор Додон.

Парламентът е върховният представителен орган на Република Молдова, единствен държавен законодателен орган, представляващ еднопалатна структура, съставена от 101 избрани депутати по списъци за период от 4 години. Парламентът се избира с универсален вот, равноправен пряко, тайно и свободно гласуване. Председателя на парламента се избира от депутатите с минимум 52 гласа.