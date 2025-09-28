РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Явор Божанков: Демократичната общност ще бъде ключът към бъдещето на България през следващите 10 години

Хората разбират съдебната система от личния си сблъсък с нея, смята Явор Божанков

Когато си представям демократичния кандидат за президент, винаги се сещам за моя преподавател Кристиян Таков. Сега чувам, че доста хора отхвърлят наши предложения да се кандидатират за президент – смятат, че ще си навлекат само неприятности и проблеми. Всеки иска да види перспективата в работата си, а не да съсипе живота си, като Благо Коцев.

Работещият модел е да се опрем на широк демократичен кръг. Неговата роля е да даде рамката и органите, които да произведат предварителния избор на кандидата за президент.

Гениалното в политиката е да кажеш много с малко думи и да бъдеш разбираем за всички.

Хората разбират съдебната система от личния си сблъсък с нея.

Първата стъпка за реформиране на демократичната общност е дълбок и разширен разговор за причините, които ни доведоха до сегашното състояние.

Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ депутатът от ПП-ДБ Явор Божанков.

Явор Божанков: Шансът на демократичната общност е в президентските избори

