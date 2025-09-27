РЕГИСТРИРАЙ СЕ
20 шофьори са заловени днес да шофират след употреба на алкохол и наркотици

шофьорски книжки

Общо 12 661 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата, съобщиха от Министерството на вътрешните работи

Извършен е контрол на 15 176 водачи и пътници. Съставени са 3360 фиша и 673 акта за установени административни нарушения. 

Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори. 

В рамките на изминалия ден са установени общо 20 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол. Общо 13 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0.5 до 1.2 промила, а други 7 –  с над 1.2 на 1000, един водач е отказал тестване.  

Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечен да шофират петима, трима  са отказали тестване.

