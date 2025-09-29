Германската Black Forest Labs набира 4 млрд. долара в нов кръг финансиране

РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Германската стартираща компания за изкуствен интелект Black Forest Labs се е прицелила в оценка от 4 милиарда долара в нов кръг финансиране, набирайки между 200 и 300 милиона долара, съобщава „Файненшъл таймс“.

Германската фирма, започнала дейността си преди малко повече от година, е сред малкото европейски компании, разработващи собствени модели за изкуствен интелект (AI), и си сътрудничи с френската Mistral за инструменти за създаване на изображения в приложението Le Chat.

Внедряването на агентен AI обаче се забавя заради опасения за доверието, проверките и разходите, свързани с наследени системи, според експерти като Никеш Арора, главен изпълнителен директор на Palo Alto Networks.

Въпреки това, корпоративният сектор в Съединените щати вече инвестира активно в тази област: например, Moody’s е съкратила времето за изготвяне на кредитни меморандуми от 40 часа на две минути с помощта на модулни агенти, а Walmart проучва използването им за управление на веригата за доставки.

„Това не са пилотни експерименти, а преосмислени работни потоци“, подчертава се в отчета.

