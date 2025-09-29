Елисън – новата медийна династия на Америка

Технологичният милиардер Лари Елисън и синът му, холивудският продуцент Дейвид Елисън, отдавна се движат сред световния елит. Но тази година тяхната власт придобива ново измерение – те преследват сделки с имена от TikTok до CNN, които биха им дали контрол върху някои от най-големите медийни компании на планетата.

Ако фамилията Мърдок вече е позната по цял свят, може би не след дълго към нея ще се присъединят и Елисън.

Възходът на Елисън

Пътят им е улеснен от връзката на Лари Елисън с президента на Съединените щати Доналд Тръмп, който одобри сделките и по-рано тази година нарече Елисън „невероятен човек и невероятен бизнесмен“. „Това е отвъд технологиите“, каза той, описвайки го като „нещо като главен изпълнителен директор на всичко“.

81-годишният Лари Елисън се прославя с овладяването на сложния свят на базите данни и облачните технологии, като става съосновател на Oracle през 1977 година. Състоянието му, базирано основно на дял от около 40% в Oracle, се е удвоило през последните 12 месеца и вече е около 370 млрд. долара, благодарение на водещата роля на компанията в изграждането на инфраструктура за изкуствен интелект. Този месец той дори изпревари за кратко Илон Мъск като най-богатия човек в света.

Досега хобитата му включваха яхтинг, тенис, изследвания за забавяне на стареенето и дори покупка на хавайски остров. Но именно връзката му с президента привлича най-много внимание.

От TikTok до Paramount

Oracle вече беше обвързана с TikTok по време на първия мандат на Тръмп, като домакин на потребителските данни в Съединените щати. Сега чрез сделка, подкрепена от Белия дом, компанията е готова да стане инвеститор с още по-голяма роля – отговаряйки за алгоритъма на приложението.

Тези връзки се оказват полезни и за 42-годишния му син Дейвид Елисън, който се стреми да стане основен играч в медиите.

След първия си филм Flyboys (2006), който се проваля, Дейвид основава студиото Skydance (2010). То продуцира хитове като True Grit, Mission Impossible и World War Z. Сестра му Меган основава свое студио – Annapurna Pictures, което създава American Hustle, Her и Zero Dark Thirty.

През август, с подкрепата на баща си, Дейвид придоби Paramount, което го превърна в шеф на огромна компания с над 18 000 служители, включително медийния гигант CBS. Семейството подготвя и оферта за Warner Brothers Discovery (HBO, CNN, Looney Tunes, Harry Potter, Superman).

Опасения за демокрацията

Критиците на левицата са обезпокоени, че комбинацията от CBS, CNN и TikTok под влияние на Елисън и близките им връзки с Тръмп е „опасна за демокрацията“. Сенатор Елизабет Уорън настоява сделката Paramount–Warner Brothers да бъде блокирана като „опасна концентрация на власт“.

Демократите в Конгреса вече започнаха разследване дали Paramount–Skydance са обещали нещо на Тръмп в замяна на одобрение, което би било нарушение на антикорупционните закони.

Реакции и бъдеще

След придобиването, Дейвид Елисън заяви, че иска компанията да е „над политиката“ и да говори с всички зрители. В същото време, CBS вече обяви промени, включително нов омбудсман и условие политическите интервюта да се излъчват без монтаж. Някои анализатори обаче смятат, че интересът на Елисън е по-скоро в развлечението и създаването на съдържание, отколкото в новинарския бизнес.

„Това не е ход, който казва ‘искаме да сме по-големи в новините’. Това е ход, който казва ‘искаме да създаваме съдържание’“, казва Рик Прентис от Raymond James.

Според експерти, Елисън се възползват от момента, докато имат „ухото на администрацията“. Но съдбата на подобни връзки може бързо да се промени – както показа опитът на Илон Мъск.

