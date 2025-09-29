Occidental Petroleum обмисля да продаде за 10 млрд. долара петрохимическото си поделение

Occidental Petroleum води преговори за продажбата на своето петрохимическо подразделение OxyChem в сделка, която може да достигне 10 милиарда долара и да създаде една от най-големите независими компании за петрохимикали в света.

„Файненшъл таймс“ съобщава, че сделката може да бъде финализирана в рамките на няколко седмици, освен ако не възникнат извънредни препятствия, като източници посочват, че преговорите все още могат да се провалят. „Идентичността на купувача не може да бъде установена веднага“, отбелязва изданието.

OxyChem се освобождава от различни активи в продължение на години, след като натрупа значителен дълг за придобиването на Anadarko на стойност 55 милиарда долара. Към момента задълженията на Occidental са около 24 милиарда долара, срещу 48.75 милиарда долара през септември 2019 г., веднага след придобиването на Anadarko. Дълговото бреме набъбна отново през 2023 г., когато Oxy купи CrownRock за 12 милиарда долара.

През 2025-а Occidental беше включена сред водещите 10 оператори на шистовия нефтен сектор с дневно производство от 1.22 милиона барела нефтен еквивалент, нареждайки се на трето място след Exxon и независимия оператор Expand Energy. За тази година компанията планира среднодневно производство от 1.422 милиона барела, според отчета за второто тримесечие, който е с по-ниска приходна част поради намалелите международни цени на суровия петрол.

Петрохимическото подразделение е реализирало близо 5 милиарда долара приходи за 12-те месеца до юни, отбелязва „Файненшъл таймс“. Цялата петрохимическа индустрия се превръща в център на активност за нефтената индустрия, тъй като повечето анализатори прогнозират, че именно този сектор ще движи бъдещия растеж на търсенето на черно злато.