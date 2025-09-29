Кризисният щаб в Плевен ще заседава извънредно заради безводието

Кризисният щаб за безводието в Плевен ще проведе извънредно заседание днес, 29 септември. В срещата се очаква да вземат участие вицепремиерът Атанас Зафиров и министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов.

Това са поредните двама министри, които идват в Плевен, след като в Кризисния щаб участва и министърът на екологията Манол Генов.

През вчерашния ден стотици граждани на Плевен излязоха на протест заради водната криза. Демонстрацията започна с шествие, като протестиращите спряха пред сградата на общината. Събралите се носеха плакати с надписи „Живеем в 21-ви век, а нямаме вода… Засрамете се“, „Корупцията унищожава Плевен“, „Не искаме обещания, пуснете водата“ и „Спрете течовете, не чешмите„.

В Плевен водоподаването е увеличено с по един час сутрин и вечер, като се очаква скоро градът да премине на режим с вода само през нощта. Освен Плевен, на воден режим са и Ловеч, както и други населени места в България.