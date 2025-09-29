Еврото го няма, златото – също, Любена – болна

Поредна справка, че покрилият се фамозен съдебен брокер Петьо Петров – Еврото не е открит, е приложена към делото срещу него за документна измама в големи размери, чрез която са отмъкнати огромни суми пари, злато и скъпи монети от Илия и Явор Златанови.

Според прокуратурата нашумелият с аферата „Осемте джуджета“ бивш следовател е получил от специализираната прокуратура въз основа на преправени документи имущество за над 1,3 млн. лв., собственост на Илия Златанов, иззето преди това по висящо разследване. За разпит не дойде и първоначално обвинената, а после оставена само като свидетел бивша съпруга на Петьо Петров – Любена Петрова, понеже била болна.

През юни Златанов – баща, продиктува на съда адрес на Петров в Солун, където живеел без никой реално да го търси. При това пътувал често до България със скъп автомобил и охрана. Бизнесменът потвърди, че за решаване на проблемите със сина му Явор Еврото поискал 30 % от имуществото, като срещите им се провеждали в частна стая на ресторанта „Осемте джуджета“, където Златанов виждал и магистрати. Иззетите от Златанов – син златни монети и вещи на сина му пък не били върнати, а били натоварени в автомобил на Любена, след която тя писала че са предадени на „дебелото момче“ и „момчето с каскета“.

Адвокат Магдалена Мончовска свидетелства днес как златните монети, кюлчета и други ценности на бизнесмена Илия Златанов са били изнесени от бившата Специализирана прокуратура в количка за дела и натоварени в колата на Любена Павлова – бившата съпруга на Петьо Петров-Еврото.

Мончовска даде показания по делото срещу Петров, който е подсъдим задочно за документна измама в особено големи размери, която е особено тежък случай и се наказва с от 10 до 20 години затвор. Това е единственото дело от казуса „Осемте джуджета“, което стигна до съд. Става дума за иззетите огромни суми пари, злато и скъпи монети от Илия и Явор Златанови. Според обвинението Петров е използвал осем фактури, на които бил придаден вид, че са издадени от германска фирма, както и договор за предоставяне на пари за отговорно пазене. На този договор бил придаден вид, че е подписан от Явор Златанов и че той е получил за отговорно пазене 650 000 евро от Димитър Ламбовски. Прокуратурата твърди, че с тези подправени документи Петьо Петров е получил 147 монети на обща стойност над 106 000 лева и едно златно еднокилограмово кюлче за близо 110 000 лева, собственост на Златанов, както и 550 000 евро на роднините му, като общата стойност на имуществото е над 1,3 млн. лева.

Илия Златанов вече разказа как „скъпчията“ Петров първо му поискал 30% от активите, после половината, а накрая не получил нищо и му казал, че трябва да прехвърли целия си бизнес на човек, който му посочи. По думите му, той отишъл пред сградата на бившата спецпрокуратура, където му показали иззетите от сина му златни монети, златно кюлче и златни пластини, а Явор Златанов очаквал да му ги върнат.

Скъпоценностите обаче били натоварени в колата на Любена Павлова, като предварителната уговорка била да бъдат разделени след това. По-късно Златанов потърсил Любена, но отговорът ѝ бил: „И за нас нищо не остана“. След това тя му обяснила, че дали на всички замесени, включително споменала „дебелото момче“ и „момчето с каскета“.

Разпит беше проведен сега само на адвокат Магдалена Мончовска – бивша деловодителка и секретарка на Петьо Петров в столичното следствие. Тя работила към фирма на Любена Павлова, която сключила договор със Златанов и го е представлявала, получавайки от него фактури и документи за монетите. След прекаран отпуск намерила обаче на бюрото си три протокола за изземване, като не попитала кой ги е оставил. Не знаела и чие име било записано в тях като лице, от което са иззети доказателствата.

При предаването на монетите в прокуратурата Мончовска също била със Златанови, като броенето продължило цял ден. Накрая ценностите били натоварени в количка за дела, бутана от прокурор Кирил Пейчинов, и ги натоварили в черен джип, в който била Любена. Мончовска призна, че е виждала Петьо Петров в работния офис на жена му, но лансира версия че нито той, нито Любена й давали указания какво да прави.