От ДПС-Ново начало предлагат повишаване на възрастта от 14 на 16 години за защита от сексуални посегателства

Днес (29 септември) депутатите от “ДПС-Ново начало” Искра Михайлова, Станислав Анастасов, Хамид Хамид и Елван Гюркаш са внесли законопроект за изменение на Наказателния кодекс, който предвижда увеличаване на възрастта от 14 на 16 години на непълнолетните, спрямо които се извършват действия с цел възбуждане или удовлетворяване на полово желание без съвкупление и за което наказанието е лишаване от свобода от една до шест години.

Това става ясно от сайта на Народното събрание.

В мотивите към законопроекта пише, че законопроектът е вследствие на зачестилите случаи със сексуално насилие над малолетни и непълнолетни.

“Наказателният кодекс, в разрез с добрите нрави, здравите семейни устои и условия за превенция, приема 14-годишните като пълноценно осъзнаващи последиците от действията си,

затова “ДПС-Ново начало” внася изменение в НК, с което увеличава тази

възраст на 16 години”, пишат вносителите, след което уточняват:

„С това поставяме началото на широк дебат и законодателни промени, с които ще бъдат актуализирани мерките и закрилата към децата на България, така че да растат в сигурна и отговорна за бъдещето им среда, възпитавани в традиционните семейни ценности.“

По-рано днес лидерът на “ДПС-Ново начало” Делян Пеевски излезе с позиция, публикувана от пресцентъра на партията, в която се казва: “Законодателни промени, които засилват защитата на децата и непълнолетните, ще покажат ясно, че обществото поставя тяхната неприкосновеност над всичко. Това е не само наказателна, но и възпитателна мярка – сигнал, че посегателството срещу най-уязвимите е недопустимо и ще бъде строго санкционирано”.

Припомняме, че един от последните случаи на сексуално посегателство срещу малолетна (ученичка, ненавършила 14 години), бе с 31-годишен столичен учител.