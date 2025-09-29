РЕГИСТРИРАЙ СЕ
България и Северна Македония ще подпишат споразумение за общ трансграничен тунел по Коридор №8

На 4 ноември ще бъде подписано споразумение между България и Република Северна Македония за изграждането на общ трансграничен тунел, част от Коридор №8. Това съобщи в Кюстендил вицепремиерът министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов.

Железопътните участъци от Радомир до Перник и от Перник до София вече са върнати в инвестиционната програма на Национална компания „Железопътна инфраструктура“. По думите на Караджов търгът за единия е обявен, а за втория ще бъде обявен до края на годината. За отсечката Радомир – Гюешево до края на 2025 година ще бъде приет нов проект за почти изцяло ново трасе, позволяващо движение със скорост до 160 километра в час.

Новото високоскоростно трасе ще свързва центъра на София с границата при село Гюешево, като ще преминава извън населените места. Караджов уточни, че при необходимост ще бъде осигурен довеждащ транспорт за жителите на близките населени райони.

