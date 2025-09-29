РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Нетаняху и Тръмп обсъждат в Белия дом мирен план за Газа

Посещението на израелския премиер Бенямин Нетаняху в САЩ и срещата му днес с президента Доналд Тръмп е водеща тема в западния печат.

Според британския „Таймс“ става дума за „последен опит за мир в Газа“, като целта е освобождаването на всички заложници на „Хамас“, предаде БТА. „Дейли телеграф“ допълва, че Нетаняху е готов да обсъди имунитет за „Хамас“ в рамките на американски мирен план. Междувременно „Гардиън“ отбелязва, че израелската офанзива в Газа продължава, въпреки заявената от Тръмп близост до пробив в преговорите за прекратяване на огъня.

По информация на „Вашингтон пост“, проектът на Тръмп за мир съхранява възможността за палестинска държава. Планът предвижда незабавно спиране на огъня, освобождаване на всички заложници в рамките на 48 часа, разоръжаване на „Хамас“, освобождаване на палестински затворници и поетапно изтегляне на израелските сили.

Френският „Монд“ акцентира върху обещанието на Тръмп за „нещо специално“ в мирните преговори, а испанският „Паис“ подчертава, че Нетаняху търси американска подкрепа в момент, когато редица европейски държави вече признаха палестинската държава.

