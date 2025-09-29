РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Столичният общински съвет свиква извънредно заседание за договора между „Топлофикация София“ и „Булгаргаз“

Председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров свиква извънредно заседание този петък от 10:00 човек. Единствената точка в дневния ред е изслушване на ръководството на „Топлофикация София“ заради необходимостта от удължаване на договора за доставка на природен газ с „Булгаргаз“.

Изпълнителният директор Петър Петров и председателят на Управителния съвет Милена Ценова ще представят информация за предложението на държавното дружество, готовността за отоплителния сезон и планираните ремонти. Очаква се да бъде засегнат и ремонтът в квартал „Дружба 2“, който според дружеството ще бъде извършен за възможно най-кратко време.

Миналата седмица групата на „Спаси София“ поиска извънредно заседание по темата заради проблемите в „Дружба 2“. Петров уточни, че на 29 септември ще бъде публикуван графикът за спирания на топлоподаването в района.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

