Тръмп обяви 100% митo върху филми, произведени в чужбина

Президентът Доналд Тръмп заяви в публикация в Truth Social в понеделник 29 септември, че ще наложи 100% митo върху „всички филми, които са направени извън Съединените щати“.

Тръмп не уточни кога или как мярката ще бъде въведена.

Ако я осъществи, това ще бъде първият случай, в който той на практика налага митнически такси върху услуга, а не върху сурова стока.

Президентът за първи път заплаши с подобно мито през май, аргументирайки се, че други държави предлагат данъчни стимули, които изтеглят кинопроизводството извън САЩ. В публикацията си в понеделник той посочи, че Калифорния „е особено тежко засегната“.

Холивуд беше напълно изненадан, когато Тръмп за първи път намекна за мито през май. „На пръв поглед това е шокиращо и би означавало практически пълно спиране на продукциите“, каза тогава източник от индустрията пред CNN. „Но в действителност той няма юрисдикция да го направи и е твърде сложно за прилагане.“

Американските актьори и режисьори по принцип предпочитат да работят близо до дома. Но, както обяснява Джей Сурс, заместник-председател на United Talent Agency, пред CNN през май:

„Факт е, че е по-евтино за студиата в Холивуд да платят самолетните билети, хотелите и разходите за екипите, защото цената на труда, липсата на данъчни облекчения и възможността за снимки в чужбина излизат несравнимо по-евтино.“

