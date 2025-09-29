С 53% е скочило производството на твърдите горива през юли

През юли 2025 г. спрямо юни 2025 г. производството на твърди горива е отбелязало скок с 53% (до 1 346 000 тона), отчитат от Националния статистически институт. Намаление е регистрирано само при пропан-бутановите смеси – с 11.1 процента.

По отношение на доставките – отново най-големият ръст е при твърдите горива – с 44.4% или до 1 386 000 тона; електрическа енергия – с 15.1% до 2 766 ГВтч; дизелово гориво – с 10.1% до 262 00 тона; природен газ – със 7.4% до 159 млн. куб. метра; пропан-бутанови смеси – с 5.4% до 39 000 тона. Спрямо същия месец на 2024 г. нарастват доставките на: автомобилен бензин – с 3.5%; природен газ – с 3.2%; дизелово гориво – с 1.2%; електрическа енергия – с 0.1 процента.

Намаляват доставките на пропан-бутанови смеси – с 18.8% и на твърдите горива – със 7.8 процента.