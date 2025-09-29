Lufthansa обявява съкращаване на 4000 работни места

РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Lufthansa ще съкрати 4000 административни работни места до 2030 г. и ще постави по-високи цели за рентабилност, съобщи германската авиогрупа в понеделник 29 септември. Целта е повишаване на ефективността чрез дигитализация и автоматизация.

Акциите на компанията скочиха с 2% при ранната търговия след новината. Към 09:42 GMT бяха нагоре с 1.3% до 7.84 евро.

„Определено изоставаме от някои конкуренти, що се отнася до финансовите резултати“, заяви главният изпълнителен директор Карстен Шпор пред инвеститорите.

В понеделник групата съобщи, че не е изоставила целта за 8%, но я отлага за по-късно през десетилетието, в рамките на новите средносрочни цели за 2028 и 2030 година.

Компанията провежда амбициозна програма за преобразуване, обявена миналата година. Денят на капиталовите пазари бе организиран, за да увери инвеститорите, че програмата върви по план.

Съкращенията ще бъдат основно в Германия, където Lufthansa изпитва най-големи трудности в контрола на разходите.

Групата планира да добави над 230 нови самолета до 2030 г. и да задълбочи сътрудничеството между авиокомпаниите си, за да подобри възвръщаемостта. Това ще ѝ позволи да инвестира по-сериозно в по-нови и печеливши дъщерни компании и да пренасочва ресурси от по-скъпо струващи звена.

