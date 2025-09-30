Ракетна атака на йеменските хути подпали товарен кораб под нидерландски флаг в Аденския залив

Ракетна атака на йеменските бунтовници хути е подпалила плаващия под нидерландски флаг товарен кораб Minervagracht в Аденския залив в понеделник (29 септември), съобщиха официални лица. Двама моряци са ранени, а екипажът е бил принуден да изостави повредения плавателен съд.

Това е най-сериозното нападение в Аденския залив, който се свързва с Червено море чрез протока Баб ел Мандеб, където подкрепяните от Иран хути потопиха два кораба през юли.

Макар че бунтовниците не поеха отговорност за атаката срещу Minervagracht, те вече бяха заплашили да удрят кораби като част от кампанията си заради войната между Израел и Хамас в Ивицата Газа, особено с напредването на израелската офанзива в град Газа.

Собственикът на плавателния съд – компанията Spliethoff – твърди, че ударът е „нанесъл сериозни щети на кораба“. Хеликоптер е евакуирал 19-членния екипаж, включително и двамата ранени. ранени.

Европейската военноморска операция „Щитове“ – Операция Aspides – в региона съобщи в сутрешните часове на 30 септември, че Minervagracht „горял и се носел без управление“ след спасяването на екипажа. Моряците били от Филипините, Русия, Шри Ланка и Украйна. Единият бил леко ранен и в стабилно състояние, а другият – тежко пострадал и транспортиран по въздух до Джибути за лечение.

Бунтовниците вече са извършили над 100 нападения с ракети и дронове срещу кораби и срещу Израел, като твърдят, че действат в солидарност с палестинците. Атаките продължават, въпреки че израелската армия увери преди месец, че е убила премиера на хутите и няколко министри при въздушен удар.

