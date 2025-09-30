От 8 октомври започват да се налагат санкции на търговците, които не спазват Закона за въвеждане на еврото

От 8 октомври ще започне налагането на реални глоби на търговците, които нарушават изискванията на Закона за въвеждане на еврото в България. Това стана ясно след заседание, свикано от премиера Росен Желязков. Според правителствената пресслужба, с него приключва адаптационният период, през който институциите само са давали предписания, без да санкционират.

Комисията за защита на потребителите (КЗП) и Националната агенция по приходите (НАП) започват съвместни проверки за спазване на норматива. „Компаниите, които повишават цените си без икономическо основание, каквото в момента няма, ще бъдат санкционирани“, заяви Желязков.

Той напомни, че според закона всички 256 търговци на дребно, които продават храни, напитки и лекарства и са реализирали над 10 милиона лева оборот през миналата година, са задължени ежедневно да публикуват цените на основните продукти в машинночетим формат на сайтовете си.

Тези данни ще бъдат анализирани чрез платформата „Колко струва“, като премиерът подчерта, че се разчита на сътрудничеството на бизнеса за спазване на закона. По думите му, за да се приеме едно повишение на цените за оправдано, трябва да има промени в ключови разходи за фирмите – като електроенергия, заплати, горива, социални плащания и други. Ако такива промени липсват, всяко поскъпване ще се смята за необосновано.

Желязков подчерта също, че в момента пазарът разполага с нужните механизми за защита на потребителите и не бива поскъпването да се оправдава с въвеждането на еврото.

Утре в Народното събрание ще се обсъждат промени в Закона за защита на конкуренцията, които са свързани с анализите на Комисията за защита на конкуренцията в сектор „Храни“. Министър-председателят изрази надежда депутатите да действат бързо, тъй като е важно да се гарантира нормалното функциониране на пазара и да се противодейства на нелоялните търговски практики, особено в предстоящите месеци, когато темата за цените ще бъде особено чувствителна.