Изпълнението на плана на Тръмп за Газа може да повлияе и на конфликта в Украйна

Изпълнението на плана на президента на САЩ Доналд Тръмп за прекратяване на огъня в ивицата Газа и прекратяване на палестино-израелския конфликт може да създаде импулс, който би могъл да помогне за постигане на мир в други региони на Близкия изток, а също и да повлияе на разрешаването на украинската криза. Това заяви специалният пратеник на Тръмп – Стивън Уиткоф в интервю за Fox News.

„Президентът Тръмп иска мир като цяло. Това не се отнася само за Газа, но и за това как това може да се разпростре до всички останали части на Близкия изток. Може дори да се разпростре до Русия и Украйна“, каза той, коментирайки плана, предложен от американските власти за разрешаване на конфликта в палестинския анклав.

Уиткоф добави, че инициативата на Тръмп се подкрепя както от страните от Персийския залив, така и от европейските държави.

Администрацията на САЩ предлага да прехвърли ивицата Газа под външно управление за преходен период.

Това се посочва в план за разрешаване на конфликта в анклава, публикуван от Белия дом.

„Газа ще се управлява от временно преходно правителство, състоящо се от технократичен, аполитичен палестински комитет, отговорен за осигуряване на ежедневното функциониране на обществените услуги и общините за жителите на Газа“, се казва в документа.

„Този ​​комитет ще бъде съставен от квалифицирани палестински и международни експерти

под наблюдението и контрола на нов международен преходен орган – Съвет за мир, председателстван от президента на САЩ Доналд Тръмп, като други членове и държавни глави ще бъдат обявени по-късно“, се казва в плана на Белия дом. В документа се отбелязва също, че бившият британски премиер Тони Блеър също ще бъде член на този орган.

Американските предложения за уреждане на конфликта в ивицата Газа

не предвиждат анексиране или окупация на палестинския анклав от Израел,

но призовават за разполагане на „международни стабилизационни сили“ там. „Израел няма да окупира или анексира Газа“, се казва в документа. „Съединените щати ще работят с арабски и други международни партньори за създаване на временни международни стабилизационни сили и незабавното им разполагане в Газа“, се отбелязва в плана.

Това също така потвърждава, че според Вашингтон радикалното палестинско движение „Хамас“ и други групи са съгласни да не играят никаква роля в управлението на Газа – пряко или косвено, под каквато и да е форма.