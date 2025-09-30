РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Разходите на Държавното обществено осигуряване нарастват с близо 1,8 млрд. лева за година

Разходите по бюджета на Държавното обществено осигуряване към август 2025 година са достигнали 17,7 млрд. лева, което е с 1,8 млрд. лева повече спрямо същия период на миналата година. Приходите възлизат на 9,8 млрд. лева и бележат ръст от 1,3 млрд. лева.

Най-голям дял заемат разходите за пенсии – 15,7 млрд. лева, или с 12% повече в сравнение с 2024 година. Броят на пенсионерите е 2,06 милиона, а средният размер на пенсията достига 1 013,69 лева, с близо 86 лева повече за година.

Следващ по големина разход са паричните обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване – 1,88 млрд. лева, което е със 111 млн. лева повече спрямо година по-рано. Общият размер на отчетените трансфери в бюджета на ДОО възлиза на 7,9 млрд. лева.

