За нулева толерантност към агресията призоваха на форум „Медици на прицел. Как се лекува болното доверие“

От Българския червен кръст (БЧК) излязоха с официална позиция във връзка с агресията спрямо медицински специалисти в страната. Те призовават институциите, гражданското общество и медиите да прояват нетърпимост и нулева толерантност към насилието, като искат да се наблегне на диалога в системата, за да не се стига до нарушение на етичните норми.

От организацията изразиха подкрепа и към форуми като „Медици на прицел. Как се лекува болното доверие?“, който се състои днес. Според тях такива инициативи дават поле за обществен разговор и поставят фокус върху нуждата от системни решения, от нормативни мерки за защита на медицинските служители и подобряване на комуникацията между пациенти и медици.

По темата за насилието срещу медицинските лица на форума говориха здравният министър Силви Кирилов, председателят на БЧК Христо Григоров, управителят на НЗОК Петко Стефановски и други.

Министър Кирилов изрази съжаление, че въпреки развитието на човечеството, дори в 21-ви век, насилието придобива критични размери и темата става все по-актуална. Проявите на агресия през последните години от единични случаи се превръщат в ежедневие, посочи още Кирилов и заяви, че уважението към лекаря е уважение към живота, а насилието не е решение на нито един проблем.

Христо Григоров бе категоричен, че който посегне на здравно лице при изпълнение на служебния му дълг, трябва да отива директно в затвора. Според него, ако се приеме подобна законодателна промяна, тя ще допринесе за респекта към медицинските служители.

Петко Стефановски също осъди насилието срещу медиците, като подчерта, че дори и вербално – то оказва влияние върху психиката им.

По отношение на бройката лекари, които са били жертва на физическа агресия, политологът Димитър Ганев обяви, цитиран от БТА, че става въпрос за над 2000 медицински лица. Той се позова на социологическо проучване на „Тренд“, според чиито резултати жертва на физическа агресия са 7% от анкетираните лекари.

Попитани колко често се сблъскват с агресия от страна на пациенти, общо 75% от лекарите отговарят, че са се сблъсквали „често“, „понякога“ или „рядко“. Други 56% признават, че са ставали обект на обиди.

Друга част от проучването – сред немедиците отчита, че 83% от запитаните смятат, че лекарите са длъжни да вземат безпогрешни решения, а 80% са на мнение, че лекарите са длъжни винаги да са на разположение и да реагират незабавно.

На въпрос дали агресивното поведение на пациентите срещу лекари може да доведе до по-бързо обслужване, 10% от анкетираните отговарят с „Да“. Политологът обърна внимание, че според 41% от анкетираните лекарите сами са си виновни за проявената спрямо тях агресия.