Правителството на САЩ е изправено пред спиране на работа, каза вицепрезидентът Ванс

След среща в Белия дом с президента Доналд Тръмп на 29 септември вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че правителството се насочва към спиране на работата на правителството поради разногласия.

„Мисля, че се насочваме към спиране на работата на правителството, защото демократите не искат да направят правилното нещо. Надявам се да променят мнението си, но ще видим.“

В същото време вицепрезидентът Ванс призна, че смята някои предложения на демократите за разумни. Вицепрезидентът увери, че администрацията ще се стреми да осигури функционирането на основни услуги, дори ако държавното финансиране бъде спряно.

Възможност за спиране на работата на правителството

Преди това Тръмп не изключи спиране на работата на правителството, ако републиканците и демократите в Конгреса не успеят да постигнат консенсус по законопроект за продължаване на финансирането до 1 октомври. На 19 септември Сенатът отхвърли два законопроекта за продължаване на финансирането на федералното правителство.

През март Тръмп подписа законопроект, който продължава финансирането на федералното правителство до края на фискалната година, която приключва на 30 септември. Това предотврати спирането на работата на правителството, което заплашваше да започне на 15 март. То би спряло няколко правителствени програми и агенции, би спряло заплащането на стотици хиляди държавни служители и много от тях щяха да бъдат освободени от работа.

От 1977 г. насам подобно финансиране е прекъсвано повече от 20 пъти

поради разногласия между администрацията и Конгреса. Най-дългото спиране на работата на правителството продължи 35 дни – от 22 декември 2018 г. до 25 януари 2019 г. – по време на първия мандат на Тръмп.