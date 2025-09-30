РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Хиляди в София посрещнаха волейболните герои – новите световни вицешампиони

Хиляди хора се стекоха днес следобед в центъра на София, за да посрещнат националния отбор по волейбол – новите световни вицешампиони. Още от 16:00 часа на площад „Св. Александър Невски“ вървяха прожекции от мачовете на тима на Световното първенство във Филипините, съпътствани от музикална програма. В 17:30 часа започна парадът с открит автобус на „лъвовете“, преминал по улиците на столицата и завършил на площада, където множеството фенове ги приветстваха като истински герои.

Тържествената церемония по награждаването започна в 18:00 часа с участието на спортния журналист Найден Тодоров и радиоводещия Атанас Стоянов. Играчите получиха отличията си и всеки каза по няколко думи пред хората, преди празникът да завърши със символично отборно селфи и песента We Are The Champions. Мерките за сигурност бяха засилени, районът – затворен за движение.

Тимът се прибра тази сутрин у нас и още на летище „Васил Левски“ бе посрещнат тържествено с червен килим, шпалир от гвардейци, вицепремиера Атанас Зафиров, близки и фенове. Заедно със състезателите от самолета слязоха президентът на волейболната федерация Любомир Ганев и целият треньорски щаб, воден от Джанлоренцо Бленджини.

Играчите бяха приветствани с рози и венци от цветя. Във ВИП салона на летището министърът на спорта им връчи чек на стойност 520 000 лева като награда за постигнатия успех.

България загуби само един мач на световното – финала срещу Италия, но записа впечатляващи победи над Германия, Словения, САЩ. Алекс Николов стана Реализатор №1 на първенството, а Алекс Грозданов – най-добър блокировач. Успехите на отбора върнаха хиляди българи по площадите и припомниха духа на спортното единство.

