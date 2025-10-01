РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Акциите на CoreWeave поскъпнаха с 12% след сделка с Meta за 14.2 млрд. долара

Акциите на CoreWeave поскъпнаха с близо 12% след новината за дългосрочна сделка с Meta на стойност 14.2 млрд. долара. Компанията, подкрепяна от Nvidia, ще осигури на Meta достъп до сървърни рак системи с най-новите AI GPU чипове Blackwell.

OpenAI сключи сделка за 11.9 млрд. долара с CoreWeave за AI инфраструктура

Сделката идва само седмица след споразумение с OpenAI за 6.5 млрд. долара и е част от стратегията на CoreWeave за диверсификация отвъд зависимостта от Microsoft, която носи около 70% от приходите ѝ.

Meta инвестира милиарди в самоуки AI модели и ново поколение умни очила

Анализаторите виждат в партньорството или „позитивна изненада“ и доказателство за „неограничено“ търсене на AI капацитет, или рисков ход, тъй като Meta предпочита да наема вместо да изгражда изцяло свои мощности. Сделката е пореден знак за рекордни инвестиции в AI инфраструктура, като прогнозите сочат разходи от 2.8 трилиона долара между 2025 и 2029 година.

Въпреки силния ръст на акциите от над 260% през тази година, някои експерти остават предпазливи заради нарастващия дълг и зависимостта на CoreWeave от ограничен брой големи клиенти.

