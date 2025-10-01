Емил Георгиев: В казусите с Коцев и Барбутов няма правосъдие, има правообслужване (част 3)

Борисов би трябвало да има някаква граница на поносимост към Пеевски, но аз залагам повече на обществената реакция, анализира Емил Георгиев

Разбираемо е нежеланието на прокуратурата да разпита отново отказалия се от показанията си зам.-кмет на Варна Диан Иванов, защото от този казус могат да излязат престъпления и оттам до разпадане на цялото обвинение срещу Благо Коцев. Това е теза на адв. Ина Лулчева. Съдът не се стреми да въздейства дисциплиниращо на прокуратурата. В целия случай с Благо Коцев съдът се показа в негативна светлина и е сигурен съюзник на прокуратурата.

Прокуратурата се съсредоточава върху една конкретна политическа сила. В казусите с Коцев и Барбутов имаме не правосъдие, а правообслужване. И такива дела има много.

Когато съдът не ни чува, говорим на гражданите.

Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ адв. Емил Георгиев от Инициатива „Правосъдие за всеки“.

Още от интервюто:

Възможно ли е в демократична държава с работещи институции признание за насилствено изтръгнати показания да не предизвика никакви действия в съдебната система?

Все още ли смятаме, че прокуратурата прави грешки, а съдът е непорочен?

Кривосъдие ли е правосъдието у нас?

Що е политически процес и има ли той почва у нас?

Ще има ли дуел между Пеевски и Борисов?

