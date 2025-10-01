В Стара Загора задържаха сводник, издевателствал над непълнолетна

Прокуратурата в Стара Загора задържа 39-годишния А. К. по две обвинения. Първото обвинение е за това, че в периода юни – септември 2025 г. той принудил 25-годишна жена да проституира, обещавайки й облаги. Преди това той я примамил и затворил, отбелязват от държавното обвинение.

Второто обвинение е, че той е извършил същите престъпни деяния спрямо непълнолетна – девойка на 17 години. Ако те бъдат доказани, А. К. го грозят от 3 до 10 години затвор и глоба от 10 000 до 20 0000 лева.

По досъдебното производство е установено още, че А. К. осигурил жилища на двете жени и там те предоставяли сексуални услуги срещу заплащане.

Според показанията на жените, той употребявал наркотици и бил агресивен към тях, като ежедневно ги подлагал на физическо насилие – побои и заплахи.

На 29 септември едната от жените успяла да избяга от апартамента и подала сигнал в полицията. Обвиняемият А. К. е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор и предстои да бъде внесено искане в съда за вземане

на мярка за неотклонение „задържане под стража“.