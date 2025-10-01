Борисов предложи незабавно закриване на ДАИ

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ трябва незабавно да бъде закрита. Той коментира темата по повод въпрос на парламентарен репортер за идеята служителите на агенцията да носят боди камери след скандала с поискан подкуп от шофьори на камиони, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс в София.

По думите на Борисов функциите на ДАИ могат да бъдат разпределени между КАТ и тол системата. Той поясни, че контролът върху превишената скорост и тировете може да бъде изцяло поет от тол системата, а накрая е достатъчно един катаджия да насочва нарушителите да плащат глобите си.

Относно идеята за въвеждане на боди камери за полицаите Борисов реагира иронично, като каза, че дори да им сложат и бодита, и комбинезони, това няма да промени нищо.

В отговор на твърденията на „Демократична България“, че в бюджета се очертава дефицит от 5%, лидерът на ГЕРБ заяви, че не е чул конкретни техни предложения. Според него идеите им са били ясни още преди години, когато държавният дълг е достигнал 18 млрд. лв., а тогава са се взимали по 500 млн. всяка седмица. Той добави, че до изготвянето на първия бюджет в евро има достатъчно време и изрази надежда, че приходните агенции ще се справят.

Минути по-късно лидерът на „Ново начало“ Делян Пеевски заяви, че подкрепя Борисов и ДАИ трябва да бъде закрита. „Говорихме сутринта да ги закриваме направо. След това, което се видя, трябва веднага да бъде закрита“, подчерта Пеевски пред репортери в парламентарните кулоари.

Водачът на „Ново начало“ заяви, че ще се обсъди възможността функциите на ДАИ да бъдат прехвърлени към Министерството на вътрешните работи или към друго ведомство.

По повод критиките на „Демократична България“ за очакван дефицит в новия бюджет той остро нападна опозицията, като я нарече „тотално неадекватна“ и „крадци, които са ограбили митниците“. Според него именно те са виновни за проблемите в държавата и нямат право да правят предложения, свързани с бюджета, приходите или митниците, защото „са ограбили държавата заедно с Румен Радев“.

Пеевски подчерта, че неговата политическа сила е категорично против увеличаването на данъците и настоя приходните агенции и митниците да си свършат работата.

Той допълни, че ще подаде сигнали срещу Иво Прокопиев, Джордж Сорос и свързани с тях лица. По думите му разполага с множество данни за тяхната дейност, които ще предостави на ДАНС, прокуратурата и дори в Съединените щати, като обеща, че тепърва ще има разкрития за „групата, ограбила България“. Това той каза в отговор на въпрос дали би подал сигнал във връзка със сделката с турската газова компания „Боташ“.