Правителството обеща повече грижи за възрастните хора

По повод Международния ден на възрастните хора премиерът Росен Желязков заяви, че въпреки трудностите правителството е увеличило всички пенсии с 8,6% и е повишило социалната пенсия за старост. Той допълни, че се работи за по-висока наследствена добавка – от 30% на 35%.

Желязков подчерта, че грижата за възрастните е дълг на държавата и обяви, че се създават 254 нови социални и здравно-социални услуги, както и че всички държавно финансирани домове за стари хора ще бъдат ремонтирани в рамките на една година. „Възрастните хора са носители на опит и мъдрост, а нашата задача е да предадем този пример на следващите поколения“, каза премиерът.

Вицепремиерът и председател на БСП Атанас Зафиров също отбеляза деня, като изрази благодарност към възрастните хора и припомни, че благодарение на „БСП – Обединена левица“ е запазено т.нар. швейцарско правило за индексация на пенсиите. „Наш дълг е да продължим да работим за по-добри дни за вас – за активен, пълноценен и достоен живот“, посочи той.