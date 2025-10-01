РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Правителството обеща повече грижи за възрастните хора

Правителството обеща повече грижи за възрастните хора

По повод Международния ден на възрастните хора премиерът Росен Желязков заяви, че въпреки трудностите правителството е увеличило всички пенсии с 8,6% и е повишило социалната пенсия за старост. Той допълни, че се работи за по-висока наследствена добавка – от 30% на 35%.

Желязков подчерта, че грижата за възрастните е дълг на държавата и обяви, че се създават 254 нови социални и здравно-социални услуги, както и че всички държавно финансирани домове за стари хора ще бъдат ремонтирани в рамките на една година. „Възрастните хора са носители на опит и мъдрост, а нашата задача е да предадем този пример на следващите поколения“, каза премиерът.

Вицепремиерът и председател на БСП Атанас Зафиров също отбеляза деня, като изрази благодарност към възрастните хора и припомни, че благодарение на „БСП – Обединена левица“ е запазено т.нар. швейцарско правило за индексация на пенсиите. „Наш дълг е да продължим да работим за по-добри дни за вас – за активен, пълноценен и достоен живот“, посочи той.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Одобрявате ли, че България ще стане част от "европейската стена" срещу дронове?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени