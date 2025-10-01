РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

ЕС ще увеличи митата върху вноса на стомана, в хармония с ограниченията на САЩ

ЕС ще увеличи митата върху вноса на стомана, в хармония с ограниченията на САЩ

Европейският съюз (ЕС) ще ограничи вноса на стомана на европейския пазар, тъй като местните производители „се сражават“ с прекомерен импорт от Азия и търговските бариери на Съединените щати и други търговски партньори.

Европейската комисия ще предложи нов дългосрочен механизъм, който ще намали почти наполовина съществуващите квоти на блока за произведената извън границите му стомана. И ще увеличи митническите ставки върху количествата над тези нива до 50%, за да е в тон с политиката на други юрисдикции като американската и канадската, заяви заместник-председателят на комисията Стефан Сежурне – изпълнителен вицепрезидент на Комисията по индустриалната стратегия, информира стоманодобивните асоциации в сряда преди обявяването следващата седмица. Новият пакет за стоманодобивния сектор ще бъде представен официално на 7 октомври.

Стоманодобивната промишленост на общността е на ръба на тежка криза през последните години, тъй като се бори с евтиния внос на сплавта от Китай и други азиатски икономики и митническите бариери на държави като Съединените щати и Канада. Американският президент Доналд Тръмп качи до 50% митническите ставки на стоманата и алуминия, влизащи в страната, малко след като пое поста през януари.

Сегашните защитни мерки на ЕС за стоманата ще изтекат на 30 юни следващата година. Блокът вече затегна настоящите квоти за внос на сплавта с 15% от 1 април, а Брюксел проучва пазарните тенденции за потенциални защитни мерки за алуминий, както и за износни мита върху скрап.

След като постигна общо търговско споразумение с Тръмп в края на юли, ЕС заяви, че ще работи в тясно сътрудничество с Вашингтон в „метален съюз“, за да ограничи производството от Китай. Европейските производители на стомана все още са под натиска на 50-процентните митнически ставки на американците. Търговският комисар на ЕС Марош Шефчович се срещна с търговския представител на САЩ Джеймисън Гриър в Азия през септември, за да възобнови преговорите.

Брюксел настоява Вашингтон да обсъди създаването на митническа квота за съвместно справяне с проблема със свръхкапацитета. Сежурне заяви, че макар ЕС да продължава да вярва в международен ред, в който търговията е възможна, „ние няма да бъдем единствените, които ще си налагат принципите, които другите вече не прилагат“, твърдят запознати с коментарите му лица.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Одобрявате ли, че България ще стане част от "европейската стена" срещу дронове?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени