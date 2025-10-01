ЕС ще увеличи митата върху вноса на стомана, в хармония с ограниченията на САЩ

Европейският съюз (ЕС) ще ограничи вноса на стомана на европейския пазар, тъй като местните производители „се сражават“ с прекомерен импорт от Азия и търговските бариери на Съединените щати и други търговски партньори.

Европейската комисия ще предложи нов дългосрочен механизъм, който ще намали почти наполовина съществуващите квоти на блока за произведената извън границите му стомана. И ще увеличи митническите ставки върху количествата над тези нива до 50%, за да е в тон с политиката на други юрисдикции като американската и канадската, заяви заместник-председателят на комисията Стефан Сежурне – изпълнителен вицепрезидент на Комисията по индустриалната стратегия, информира стоманодобивните асоциации в сряда преди обявяването следващата седмица. Новият пакет за стоманодобивния сектор ще бъде представен официално на 7 октомври.

Стоманодобивната промишленост на общността е на ръба на тежка криза през последните години, тъй като се бори с евтиния внос на сплавта от Китай и други азиатски икономики и митническите бариери на държави като Съединените щати и Канада. Американският президент Доналд Тръмп качи до 50% митническите ставки на стоманата и алуминия, влизащи в страната, малко след като пое поста през януари.

Сегашните защитни мерки на ЕС за стоманата ще изтекат на 30 юни следващата година. Блокът вече затегна настоящите квоти за внос на сплавта с 15% от 1 април, а Брюксел проучва пазарните тенденции за потенциални защитни мерки за алуминий, както и за износни мита върху скрап.

След като постигна общо търговско споразумение с Тръмп в края на юли, ЕС заяви, че ще работи в тясно сътрудничество с Вашингтон в „метален съюз“, за да ограничи производството от Китай. Европейските производители на стомана все още са под натиска на 50-процентните митнически ставки на американците. Търговският комисар на ЕС Марош Шефчович се срещна с търговския представител на САЩ Джеймисън Гриър в Азия през септември, за да възобнови преговорите.

Брюксел настоява Вашингтон да обсъди създаването на митническа квота за съвместно справяне с проблема със свръхкапацитета. Сежурне заяви, че макар ЕС да продължава да вярва в международен ред, в който търговията е възможна, „ние няма да бъдем единствените, които ще си налагат принципите, които другите вече не прилагат“, твърдят запознати с коментарите му лица.