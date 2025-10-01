Германия разреши износ на оръжие за Израел за 2,5 млн. евро въпреки частичната забрана

Германия е разрешила износ на оръжие за Израел на стойност поне 2,46 млн. евро, въпреки частичната забрана, въведена на 8 август. Това става ясно от данни на федералното министерство на икономиката, предоставени в отговор на парламентарно питане от партията „Левите“, съобщава ДПА, цитирана от БТА.

След решението на канцлера Фридрих Мерц временно да се спре доставката на оборудване, което може да бъде използвано в конфликта в Газа, за пет седмици не са били издавани никакви разрешения. В периода 13–22 септември обаче са одобрени доставки на стойност 2,46 млн. евро. За сравнение, от началото на годината до въвеждането на ограничението стойността е била около 250 млн. евро.

Какви точно са материалите, не се уточнява. Те не са класифицирани като бойно оръжие, а попадат в категории като ракети, торпеда, военни кораби и морско оборудване. Според експерти става дума за второстепенни продукти или части.

Частичното спиране предизвика напрежение с Израел, като премиерът Бенямин Нетаняху обвини Берлин, че „награждава Хамас“ и изрази разочарование директно пред канцлера.