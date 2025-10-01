РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Грешка №1 във фитнеса, която повечето мъже правят, според физиотерапевтите

Упражнения за по-големи ръце Грешка №1 във фитнеса, която повечето мъже правят, според физиотерапевтите

Когато става дума за фитнес режимите на мъжете, спокойно може да се каже, че всеки изглежда малко по-различно. Някои предпочитат уреди или продукти, които им помагат да се „влязат във форма“, докато правят и друго. Други имат „тревожност в залата“ и затова тренират кратко, встрани или у дома. Трети се фокусират върху една мускулна група или движение, или избират една машина пред друга.

Но когато говорим за най-честата грешка, която мъжете правят във фитнеса, физиотерапевтите са единодушни. По-надолу те споделят коя е основната грешка, какви рискове крие и как да тренирате едновременно ефективно и безопасно.

Мъжете често прекалено се концентрират върху трупането на мускули и пренебрегват „качеството на движението“.

Най-честата грешка е „фокусиране единствено върху сила или хипертрофия (т.е. мускулен растеж), без изграждане на основа чрез качествени движения“, казва Анди Фата-Чан, физиотерапевт от Ню Йорк, треньор и основател на Moment Physical Therapy & Performance. „Самото развитие на сила и мускули не е лошо — проблемът е в липсата на разнообразие в програмата.“

Той обяснява, че съществуват три равнини на движение:

  • Сагитална (нагоре-надолу)
  • Фронтална (отстрани встрани)
  • Ротационна/трансверсална (в кръг)

„Повечето хора правят упражнения в сагиталната равнина на два крака, без да включват вариации, които изграждат по-добра основа“, казва Фата-Чан.

Примери за упражнения в различните равнини:

  • Сагитална: клекове с щанга, сгъване за бицепс
  • Фронтална: вдигане на ръце и крака встрани, странични крачки, странични напади, странични наклони
  • Ротационна: въртене на гръбнака, въртене на крайници, движения на рамене и таз (например лежанка, лицеви опори, отвеждане/привеждане на бедрата)

Рене Моран, физиотерапевт и директор на клиниката Fyzical Twin City Bangor (Мейн), също потвърждава тази грешка и последствията ѝ.

„В 23-годишната си кариера многократно съм виждала как мъжете, които поставят мускулната маса над качеството на движението, страдат от хронична болка и травми от пренатоварване“, казва тя.

Защо е важно качеството на движението

„Качеството на движението означава доколко ефективно и безопасно тялото изпълнява основни модели като клек, навеждане, избутване и ротация“, пояснява Фата-Чан.

Физиотерапевтът Дан Гинадър от Mims Method Physical Therapy (Ню Йорк) дава пример: „Ако някой има ужасна техника на клек и му сложите тежка щанга, травмата няма да закъснее.“

Особено при хора, които вдигат свръхтежки килограми: „Те не могат да си позволят дори малка грешка в подравняването“, казва той.

Признаци на „добро“ движение според Моран:

  • правилно подравняване и симетрия на тялото,
  • координация и контрол между мускулните групи,
  • съчетаване на сила, баланс, гъвкавост и пъргавост.

„Става дума за използване на точните мускули в правилната последователност, като същевременно стабилизирате и защитавате ставите“, допълва тя. „В крайна сметка качественото движение е, когато тялото работи като едно цяло, а не като отделни мускули.“

Рисковете при пренебрегване на качеството на движението

Социалните мрежи и културните послания често подтикват мъжете да гонят само външен вид.

Но този подход заобикаля основните стъпки към устойчиви и здравословни навици.

Рисковете включват:

  • ставни травми (дори дискови хернии),
  • увреждане на меки тъкани,
  • мускулни дисбаланси,
  • понижена функционалност в ежедневието,
  • застой в прогреса,
  • намален обем на движение.

Как да поправим грешката

Решението е ясно: включете работа върху подвижност, стабилност и динамична загрявка.

Примери, препоръчани от Фата-Чан:

  • повдигане на пръсти на един крак за глезените,
  • изометрично задържане в напад с ъгъл 90°,
  • мостове за тазова стабилност и разгъване на бедрата.

Той подчертава, че правилната форма не е еднаква за всички. Например хора с по-вътрешно завъртени тазобедрени стави трябва да клякат с по-тясна стойка.

Моран съветва: започнете с по-леки тежести, включвайте мобилност и стабилност (те са толкова важни, колкото и силата), потърсете професионална помощ и мислете в дългосрочен план.

„Начинът, по който се движите и тренирате в младостта, влияе върху здравето и мобилността ви в напреднала възраст“, казва тя.

Гинадър добавя: „Не се притеснявайте да ползвате по-леки тежести, питайте за съвет и, ако е възможно, работете с личен треньор. Най-важното е да усвоите правилните движения, преди да започнете да ги натоварвате.“

Четете още: Могат ли вибрационните платформи да помогнат за отслабване?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Одобрявате ли, че България ще стане част от "европейската стена" срещу дронове?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени