Росен Желязков e в Копенхаген за срещите на ЕС и Европейската политическа общност

Премиерът Росен Желязков е в Копенхаген за участие в неформалното заседание на Европейския съвет и в срещата на Европейската политическа общност. Днес европейските лидери ще обсъдят укрепването на отбранителните способности на Европейския съюз, включително в контекста на скорошните нарушения на въздушното пространство от Русия, както и допълнителна подкрепа за Украйна.

Тази вечер министър-председателят ще присъства на официална вечеря, организирана от краля и кралицата на Дания – Фредерик X и Мери, в чест на държавните и правителствените ръководители на страните от ЕС и Европейската политическа общност.

Утре, 2 октомври, Желязков ще се включи в заседанието на Европейската политическа общност и ще участва в кръгла маса на тема „Миграция – ефективен контрол на миграционните потоци“. В рамките на визитата си в Копенхаген премиерът ще се срещне и с представители на българската общност в Дания.