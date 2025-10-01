И Ивелин Михайлов като Борисов и Пеевски е за закриване на ДАИ

Лидерът на „Величие“ Ивелин Михайлов заяви в кулоарите на парламента, че държавните структури трябва да се оптимизират, като се прецени кои са необходими и кои не. Той отбеляза, че в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“има корупция, макар и вероятно по-малко отколкото в други институции. Според него с автоматизацията на процесите, както е при ТОЛ системата, е нормално ДАИ да бъде закрита, защото вече съществуват електронни устройства, които извършват измерванията, а КАТ разполага с достатъчно персонал, за да поеме работата.

Коментарът на Михайлов дойде минути след като лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и водачът на „Ново начало“ Делян Пеевски единодушно се обединиха около идеята ДАИ да бъде незабавно закрита.

Лидерът на „Величие“ заяви още, че във ВиК сектора работят хора, които са некомпетентни и нямат необходимата експертиза. Според него хора, които крадат, не се стремят да се обучават или да практикуват на терен, а това създава голяма разлика между теоретичните решения и реалната практика. Той обясни, че многобройните звена за вземане на пари увеличават крайната цена на услугата, прехвърлят отговорността и водят до течащи тръби и недостиг на вода.

Михайлов допълни, че цените ще продължат да се повишават, защото при олигархичен модел и липса на свободна пазарна икономика се назначават хора, които не могат да оптимизират процесите. Това води до по-високи цени, забавя производството и намалява конкуренцията. Според него каквито и комисии да бъдат създавани, те не могат да санкционират сами себе си, което прави системата напълно провалена.