От ИТН с декларация срещу несправедливи „привилегии“ за украинските бежанци

Александър Рашев от „Има такъв народ“ изчете от трибуната на Народното събрание декларация, посветена на несправедливите „привилегии“ на украинските бежанци. Той припомни как преди четири месеца представил пред депутатите тревожни данни и поставил важни въпроси, свързани с „дискриминацията на българското общество спрямо нерационалните привилегии на украинските бежанци“. До момента обаче липсва резултат, а четири месеца са достатъчно време изпълнителната власт да събере необходимата информация и да предприеме нужните действия, гарантиращи равенство пред закона за всички, отбеляза Рашев.

Ето защо той обяви, че отИТН призовават Министерския съвет незабавно да предприеме действия – да осигури засилен контрол от МВР и АПИ върху движението на автомобили с чужда регистрация, да гарантира, че всяко нарушение ще бъде санкционирано и да организира проверки на нерегламентираната търговска дейност.

Той поиска и да бъдат въведени механизми запрозрачност при разходването на публични средства за бежанците.

„Настояваме Министерският съвет да представи отчет пред Народното събрание – ясен, точен и конкретен – в рамките на дни„, подчерта Александър Рашев.

Преди това Рашев представи следната информация – по данни на Гаранционния фонд броят на сключените застраховки „Гражданска отговорност“ от украински граждани са намалели драстично – от 4300 през 2023 г. на 900 през 2024 година.

Агенция „Пътна инфраструктура“ е отчела над 12 000 нарушения, свързани с липса на винетки на моторни превозни средства с украински регистрационни номера. По думите на Рашев става въпрос за щета на бюджета в размер над 860 000 лева.

Освен това МВР съобщава за близо 96 000 нарушения на правилата за движение на моторни превозни средства с украински регистрационни номера, засечени от камери и радари. В същото време за тези близо 96 000 нарушения има издадени едва 1064 акта. По думите на Александър Рашев този двоен стандарт се усеща от българските граждани, когато плащат глобите си. Така липсата на достатъчно действия водят до загуба на средства за бюджета и до липса на доверие в институциите.

Рашев обърна внимание и че има нерегламентирана търговска дейност, развивана от страна на украинските бежанци, които развиват в сивия сектор козметични услуги, ресторантьорска дейност, образователни курсове – и всичко това без регистрации и без лицензи.