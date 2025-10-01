Nike отчита растеж от 11.72 млрд. долара, но очаква спад през празничния сезон

РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Nike отчете изненадващ ръст на продажбите през първото тримесечие до 11.72 млрд. долара с печалба от 727 млн. долара – по-висока от прогнозите на анализаторите. Компанията обаче предупреди за очакван спад на продажбите през празничния сезон заради по-високите мита, които ще ударят цялата им мрежа.

Продажбите в Северна Америка, както и на едро, нараснаха, но директните продажби, продажбите на Converse и приходите в Китай се понижиха. Nike продължава преструктурирането си, изчистването на стария инвентар и прехода към спортно – фокусирана структура.

Новото партньорство със Skims се радва на силен потребителски интерес. Компанията прогнозира, че предизвикателствата, произтичащи от митата, Китай и марката Converse ще продължат през фискалната 2026 г., а директният бизнес няма да се върне към растеж в този период.

