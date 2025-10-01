РЕГИСТРИРАЙ СЕ
ОПЕК+ ще запази параметрите на споразумението за производство на петрол

Мониторинговият комитет на ОПЕК+ не препоръча промяна на настоящите параметри на споразумението за производство на петрол. Комитетът прегледа данните за производството на петрол за юли и август.

В комюникето след срещата се посочва, че страните, участващи в ОПЕК+ и Декларацията за сътрудничество, спазват препоръките на организацията.

„Комитетът потвърди критичната важност на постигането на пълно съответствие и компенсация и прегледа актуализираните графици за компенсация“, се казва в изявлението.

Следващото заседание на Мониторинговия комитет на ОПЕК+ е насрочено за 30 ноември.

През юни ОПЕК настоя заседанията на Мониторинговия комитет да не се бъркат със заседанията на ОПЕК+.

В началото на септември членовете на ОПЕК се споразумяха да увеличат комбинираното си производство на петрол през октомври със 137 000 барела на ден.

