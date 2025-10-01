Денят по диагонал – 1 октомври 2025 г.

През 2024 г. инфлацията беше 2%, в момента е над 5%, икономика не се прави с лафки и касички, отбелязва Асен Василев. Кабинетът тегли външни кредити, които надвишават поетите задължения общо за предходните три години. Сред тях има едни 9 млрд., отредени за касичките на Пеевски – 4 млрд. за ББР, 1,5 млрд. влизат в БЕХ, останалите тепърва ще видим къде ще се налеят, но е ясно, че ще бъдат насочени към държавни предприятия, където парите лесно изчезват.

Производителите на кафе в момента се сблъскват с множество предизвикателства. Най-непосредственото – митата на администрацията на американския президент Доналд Тръмп, които застрашават продажбите им, в допълнение към постоянните проблеми с вредители и болести по растенията. В дългосрочен план експертите предупреждават, че индустрията не може да продължи „както досега“. Производителите се сблъскват със застаряваща и намаляваща работна ръка, а районите, където растението може надеждно да се отглежда, ще се свият драстично. Вашата сутрешна чаша кафе няма да изчезне скоро, но вероятно ще стане по-скъпа.

Социологическо проучване на „Тренд“ показва, че половината лекари в България са ставали жертва на агресия, а 41% от обществото смята, че това е оправдано. Резултатите не са изненада, но са симптом за тежко заболяване. Проблемът ни е, че това се отнася до всяка професия, което означава, че не ценим особено чуждия труд и затова сме се примирили, че и нас не ни ценят.

Грузинска банда взломаджии е спипана след разследване на криминалисти от Пето РПУ и Софийска районна прокуратура. Трима граждани на Грузия са установени, обвинени и задържани във връзка с извършени домови кражби на територията на София, информира днес прокурор Иван Димитров. До момента са събрани доказателства за пет престъпления, извършени в два района на София, от апартаменти в отсъствието на обитателите им.

Магнезиевите добавки често се рекламират като решение за дълъг списък от проблеми: безсъние, мигрена, депресия, високо кръвно налягане, мускулни крампи, запек. Един уелнес треньор в TikTok дори заяви, че за да бъдеш „функциониращ член на обществото“, всеки трябва да ги приема. Идеята, че този жизненоважен минерал може да лекува толкова различни състояния, се основава на твърдението, че много хора страдат от дефицит. Но вярно ли е това?

На пръв поглед автократичните политически лидери („вождовете“) по света и у нас изглеждат всемогъщи, уверени в себе си, окъпани в преклонение. Но това е измамна видимост. На практика (почти) всеки, който управлява еднолично партия и държава, има множество потенциални уязвими места, може би дори повече от „слабите“ им колеги. Ако се изразим метафорично, този тип водачи донякъде приличат на стоножки или поне на паяци, защото имат множество „ахилесови пети“.