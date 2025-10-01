РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

ПП-ДБ предлага паркоместата да получат статут на самостоятелни обекти

ПП-ДБ предлага паркоместата да получат статут на самостоятелни обекти

„Продължаваме промяната – Демократична България“ е внесла законопроект, който цели да реши проблемите със собствеността на паркоместата. Това съобщи депутатът от обединението Йордан Иванов в кулоарите на парламента.

Според Иванов в България всички собственици на паркоместа имат дългогодишни трудности заради остарялата нормативна база, която затруднява тяхното продаване, наследяване, разпореждане с тях или дори ипотекирането им. Той уточни, че проблемът засяга над 1 милион българи и стотици хиляди паркоместа.

Депутатът обясни, че в законопроекта се предлага паркоместата да получат статут на самостоятелни имоти, да бъдат регистрирани с уникален идентификатор в кадастъра и да имат собствена имотна партида в имотния регистър.

Той допълни, че в момента над 1 милион българи използват различни формални и често спорни методи, за да се разпореждат със стотици хиляди паркоместа, което компрометира и застрашава правото им на собственост.

Иванов посочи, че тъй като темата надхвърля партийните интереси, ще бъде иницииран дебат с юристи от всички парламентарни партии, за да се осигури широка подкрепа за закона.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Одобрявате ли, че България ще стане част от "европейската стена" срещу дронове?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени