ПП-ДБ предлага паркоместата да получат статут на самостоятелни обекти

„Продължаваме промяната – Демократична България“ е внесла законопроект, който цели да реши проблемите със собствеността на паркоместата. Това съобщи депутатът от обединението Йордан Иванов в кулоарите на парламента.

Според Иванов в България всички собственици на паркоместа имат дългогодишни трудности заради остарялата нормативна база, която затруднява тяхното продаване, наследяване, разпореждане с тях или дори ипотекирането им. Той уточни, че проблемът засяга над 1 милион българи и стотици хиляди паркоместа.

Депутатът обясни, че в законопроекта се предлага паркоместата да получат статут на самостоятелни имоти, да бъдат регистрирани с уникален идентификатор в кадастъра и да имат собствена имотна партида в имотния регистър.

Той допълни, че в момента над 1 милион българи използват различни формални и често спорни методи, за да се разпореждат със стотици хиляди паркоместа, което компрометира и застрашава правото им на собственост.

Иванов посочи, че тъй като темата надхвърля партийните интереси, ще бъде иницииран дебат с юристи от всички парламентарни партии, за да се осигури широка подкрепа за закона.