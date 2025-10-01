„Демократична България“ писа „Слаб 2“ на правителството за държавния сайт „Колко струва“

„Сайтът „Колко струва“ не струва. Правителството го пусна вчера, за нищо не става. Екипът ни го тества обстойно, разочаровани сме, защото не може да се използва функционалността, която бяхме предложили – да работи за хората“. Това заяви съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев в кулоарите на парламента.

„За никой друг сайтът не е полезен. Да си напишат домашното от правителството от, Комисията за защита на потребителите и да дойдат да ни представят нов сайт„, каза Мирчев.

От „Да, България“ информираха, че са внесли законопроект, с който се предлага задължително използване на боди камери от служителите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. Поводът е случай, при който двама инспектори от агенцията поискаха подкуп от представители на екипа на певеца Роби Уилямс по време на гостуването му в България.

Съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев коментира, че е трудно да се намерят служители на агенцията, които да не са корумпирани. Той напомни, че вече е предлагано и на Министерството на вътрешните работи да се въведат боди камери, но ДПС и ГЕРБ са отказали това да се приеме. В резултат полицаите използват камерите само когато решат, често твърдят, че батериите са изтощени или че не могат да ги носят. Затова при най-големите скандали се оказва, че липсват записи от устройствата.

Ивайло Мирчев съобщи, че от „Демократична България“ предлагат създаването на комисия, която да разследва дейността на Делян Пеевски. По думите му Пеевски отново се е появил в парламента с кортеж от бронирани автомобили и със специално кевларено одеяло. Според Мирчев е необходимо да се извърши пълно разследване – колко компании е фалирал, какви предприятия е купувал, какви корупционни практики са свързвани с него, тъй като, по думите му, успешна компания, притежавана от Пеевски, не съществува.

По отношение на промените в продуктовите такси Мирчев заяви, че чрез тях се присвояват стотици милиони. „Това е една дейност, която беше обхваната от г-н Таки, който е близък партньор на Бойко Борисов и на Делян Пеевски, по-известен като седмия премиер. Бяха трима премиерите, после станаха пет по Борисов, шест с Томислав Дончев, който беше заместващ, сега седмият премиер е Таки“, каза народният представител.

В тази връзка „Демократична България“ предлага промени в закона, според които „не само фирмите, свързвани с Таки“, да могат да получават продуктови такси, а всяка асоциация, която желае, да има възможност да създаде такава фирма. Целта е този бизнес да функционира при условия на нормална конкуренция.

Депутатът от „Продължаваме промяната – Демократична България“ Мартин Димитров на свой ред определи данните за бюджета на страната като шокиращи. Според него правителството води лявоориентирана политика, която е силно обезпокоителна. Той се позова на данни на Фискалния съвет, според които бюджетният дефицит е 5,1% – най-висок в новата история на България.

Димитров предупреди, че ако не се предприемат спешни мерки, страната може да последва „румънски сценарий“, който ще доведе до повишаване на данъците, висока инфлация, поскъпване на цените, спад на икономическия растеж и сериозен удар върху доходите на хората. По думите му има опит да се наруши 25-годишният консенсус за ограничаване на разходите и се подготвя увеличение на данъците. Като пример той посочи изказване на бившия финансов министър Владислав Горанов, който вече е говорил за повишаване на ДДС и акцизите.

Според депутата вместо това трябва да се търси намаляване, оптимизиране и по-ефективно използване на разходите. Той изрази увереност, че присъединяването към еврозоната е сигурно, но предупреди, че настоящата политика може да забави икономическия растеж, увеличението на доходите и развитието на страната.

Мартин Димитров допълни, че от „Продължаваме промяната-Демократична България“ вече са готови с над 20 конкретни мерки за справяне със ситуацията. Сред тях са: задължението частните болници да провеждат търгове за ресурсите, които използват от Националната здравноосигурителна каса; изискването държавните служители да заплащат сами своите осигуровки; както и въвеждането на ясни тавани за бонусите в държавната администрация.